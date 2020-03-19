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23:21   19 Марта 2020
Политика

Вашингтон может ввести санкции в отношении России из-за нефти

Вашингтон может ввести санкции в отношении России из-за нефти

Власти Соединенных Штатов Америки могут ввести санкции в отношении России с целью стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. Однако правительство США не уточняет на что конкретно будут направлены такие меры и какие действия со стороны России могут спровоцировать Белый дом на такой шаг.

По данным газеты The Wall Street Journal, Штаты намерены повлиять на властей Саудовской Аравии и призвать их перейти на прежний уровень добычи нефти. СМИ указывает, что для этого Вашингтон собирается воспользоваться дипломатическими каналами, в том числе используя Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома.

Американские СМИ увидели причину нефтяной войны в разочаровывающей политике Трампа. По мнению журналистов причиной "войны" стало наращивание США производства сланцевой нефти.

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Автор: Яна Либерман
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