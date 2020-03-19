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23:18   19 Марта 2020
Политика

Турецкий парламент призвал Эрдогана не оставлять граждан один на один против коронавируса

Турецкий парламент призвал Эрдогана не оставлять граждан один на один против коронавируса

Турецкий депутат от «Демократической партии народов» Геро Пайлан обвинил власти Турции в начале «катастрофы» на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Информация об этом была представлена на официальном сайте партии.

Пайлан считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не выполняет свою работу на посту главы государства. Депутат отметил, что руководство страны намеренно не разглашает реальное количество зараженных COVID-2019, вводя граждан в заблуждение. Он обратил внимание на то, что укрыться от пандемии смогли лишь представители элиты, а обычные турки продолжают ходить на работу, ежедневно подвергая себя опасности. Они вынуждены продолжать зарабатывать деньги, так как их президент не дал им каких-либо льгот и запретил останавливать работу предприятий, передает Федеральное агентство новостей.

Турецкий депутат считает, что Эрдоган подвергает опасности не только граждан Турции, но также жителей Ливии и Сирии. Он добавил, что большое число мигрантов вместе с восьмью миллионами безработных отрицательно скажется на и без того сложной ситуации в этих государствах.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #эрдоган #коронавирус

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