Малькевич призвал привлечь ведущего "Эха" к ответственности за фейк про коронавирус

Авторы фейков и вбросов по поводу коронавируса должны быть наказаны за создание паники среди населения. Особенная ответственность лежит на плечах тех, кто делает это умышленно, например, журналисты. Ведущий "Эха Москвы" Сергей Асланян должен ответить за фальшивую публикацию о якобы наличии паники в российских магазинах.

Такого мнения придерживается глава комиссии по СМИ Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, сообщает Федеральное агентство новостей. Он напомнил об инциденте, когда несколько дней назад журналист Асланян в одной из своих соцсетей опубликовал фото очереди в турецком магазине и написал, что видел в московской торговой сети кричащих паникующих людей.

"Затем он этот пост удалил, но за это время паника распространялась буквально волнообразно: запись процитировало и перепостило огромное количество людей!", — возмущен Малькевич.

Он отметил, что подобные вбросы должны отслеживаться Роскомнадзором. Эксперт напомнил, что нужно жестче действовать в условиях информационной войны против России. Малькевич предложил ведомству опубликовать на главной странице список недостоверной информации от журналистов. Также эксперт считает, что нужно взимать штрафы с авторов вбросов и отправлять их в больницы, где лечат заболевших коронавирусом.