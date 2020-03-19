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23:05   19 Марта 2020
Армия

ЦПВС: двое турецких военных погибли в Идлибе

ЦПВС: двое турецких военных погибли в Идлибе

В сирийском Идлибе двое турецких военнослужащих погибли при нападении боевиков во время инженерной разведки трассы М4, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из террористических группировок, неподконтрольных Турции, передает ТАСС.

Руководитель ЦПВС отметил, что за прошедшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня, действующего на территории Идлибской зоны деэскалации в силу договоренностей, которые были заключены Россией и Турцией 5 марта.

Смерть военнослужащих уже подтвердили в Министерстве обороны Турции, которое опубликовало некролог, посвященный солдатам. Погибшими оказались капралы ВС Турции Рамазан Наир и Огуз Ташын

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сирия #идлиб #турция #цпвс

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