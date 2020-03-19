Кинофестиваль в Каннах отменен из-за пандемии коронавируса

Каннский кинофестиваль, который должен был проходить во Франции в мае, отменен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении организаторов, опубликованном на странице фестиваля в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса нового типа, случаи заражения которым к тому моменту были зарегистрированы в ряде стран по всему миру, включая Европу, где наибольшее число заболевших зафиксировано в Италии и Испании.

Власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке коронавирусной инфекции неизвестного вида в декабре 2019 года. Первые случаи заражения были зарегистрированы в том же месяцев в городе Ухань провинции Хубэй в центральной части Китая.