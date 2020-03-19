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22:15   19 Марта 2020
Политика

Турция распространяет коронавирус по Ливии, перебрасывая зараженных боевиков

Турция распространяет коронавирус по Ливии, перебрасывая зараженных боевиков

Анкара продолжает пополнять ряды так называемых террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с помощью сирийских радикалов. Во время пандемии коронавируса, Турция не тестирует боевиков, отправляя зараженных на войну.

Об этом сообщила американская журналистка Линдси Снелл, передает Федеральное агентство новостей. По ее словам, среди боевиков так называемой Сирийской национальной армии (СНА), которых Турция отправляет для "службы" в ПНС Ливии, обнаружен зараженный COVID-19. 

Зная об этом, Турция все равно перебросила десятки сирийских радикалов в Ливию, что способствует распространению инфекции и появления первых случаев заражения в североафриканской стране.

СНА отмечает, что все боевики перед отправкой в Ливию были проверены на коронавирус. Однако, по словам Снелл, в этом случае Анкаре бы пришлось выделить огромные средства, необходимые для жителей Турции.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #африка #пнс ливии #коронавирус

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