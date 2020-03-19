Российские регионы имеют необходимые тест-системы на определение коронавируса

Тест-системы на определение коронавируса есть во всех регионах России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

Академик добавил, что в новосибирский центр "Вектор" отправляют только те образцы, которые вызывают особые сомнения. На данный момент в России уже пять человек излечились от нового коронавируса. Смертельных исходов не зарегистрировано.

Наибольшее число заражений COVID-19 зафиксировали в Москве. Жители Сибири и Дальнего Востока практически не подвержены распространению заболевания, сообщает Малеев. Это объясняется низкой плотность населения: чем она выше, тем больше риск заражения.

Специалисты сообщали о состоянии выздоровевших москвичей. Все жители столицы хорошо себя чувствуют, а угроза их здоровью полностью миновала.