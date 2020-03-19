Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кинофестиваль в Каннах отменен из-за пандемии коронавируса

Кинофестиваль в Каннах отменен из-за пандемии коронавируса

 Российские регионы имеют необходимые тест-системы на определение коронавируса

Российские регионы имеют необходимые тест-системы на определение коронавируса
Турция распространяет коронавирус по Ливии, перебрасывая зараженных боевиков

Турция распространяет коронавирус по Ливии, перебрасывая зараженных боевиков

 Силуанов заявил о готовности России к выполнению обязательств при текущих ценах на нефть

Силуанов заявил о готовности России к выполнению обязательств при текущих ценах на нефть
Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

 Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака
Кинофестиваль в Каннах отменен из-за пандемии коронавируса

Кинофестиваль в Каннах отменен из-за пандемии коронавируса

 Российские регионы имеют необходимые тест-системы на определение коронавируса

Российские регионы имеют необходимые тест-системы на определение коронавируса
Турция распространяет коронавирус по Ливии, перебрасывая зараженных боевиков

Турция распространяет коронавирус по Ливии, перебрасывая зараженных боевиков

 Силуанов заявил о готовности России к выполнению обязательств при текущих ценах на нефть

Силуанов заявил о готовности России к выполнению обязательств при текущих ценах на нефть
Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

 Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака
21:59   19 Марта 2020
Общество

Российские регионы имеют необходимые тест-системы на определение коронавируса

Российские регионы имеют необходимые тест-системы на определение коронавируса

Тест-системы на определение коронавируса есть во всех регионах России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

Академик добавил, что в новосибирский центр "Вектор" отправляют только те образцы, которые вызывают особые сомнения. На данный момент в России уже пять человек излечились от нового коронавируса. Смертельных исходов не зарегистрировано.

Наибольшее число заражений COVID-19 зафиксировали в Москве. Жители Сибири и Дальнего Востока практически не подвержены распространению заболевания, сообщает Малеев. Это объясняется низкой плотность населения: чем она выше, тем больше риск заражения.

Специалисты сообщали о состоянии выздоровевших москвичей. Все жители столицы хорошо себя чувствуют, а угроза их здоровью полностью миновала.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...