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Турция распространяет коронавирус по Ливии, перебрасывая зараженных боевиков

Турция распространяет коронавирус по Ливии, перебрасывая зараженных боевиков

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21:33   19 Марта 2020
Общество

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в России увеличилось на 52 человека

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в России увеличилось на 52 человека

Число зараженных коронавирусом в РФ составляет 199 человек, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19.

Сегодня 12 случаев заражения подтверждено в Москве, по пять – в Подмосковье и Свердловской области. Еще по три – в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Воронежской, Тамбовской, Кировской и Краснодарской областях по два заболевших. Также по одному зафиксированному случаю инфицирования сообщают власти Саратовской, Новосибирской, Нижегородской, Ивановской, Мурманской, Рязанской, Оренбургской областях, Республике Саха, Республике Чувашия, Ханты-Мансийском АО, Санкт-Петербурге и Пермском крае.

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом ввели все регионы России. Массовые мероприятия запрещены по стране, а школы и вузы перешли на дистанционный формат обучения.

Вся актуальная и достоверная информация об эпидемиологической обстановке в РФ публикуется на официальном портале стопкоронавирус.рф. Оперштаб по борьбе с инфекцией COVID-19 ранее сообщил о пяти выздоровевших гражданах. Их выписали после проведения всех необходимых проверок из инфекционной больницы в Москве. Благодаря усилиям медиков ни один россиянин не стал жертвой коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #коронавирус

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