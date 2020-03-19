Египет лидирует по числу зараженных коронавирусом стран в Северной Африке

Две трети стран Африки оказались поражены коронавирусом нового типа. Наибольшее число зараженных в северной части континента зафиксировано в Египте.

COVID-19 распространился по 35 странам региона, сообщает Федеральное агентство новостей. Наибольшая смертность от коронавируса наблюдается в странах Северной Африки. Среди них лидирует по числу зараженных Египет с показателем в 196 инфицированных. Также заболевшие COVID-19 есть в Алжире, Марокко, Тунисе. Не добрался вирус до Ливии и Западной Сахары.

Наибольшая смертность от коронавируса наблюдается в странах Северной Африки.

На западе континента коронавирус не охватил следующие страны: Сьерра-Леоне, Кабо-Верде, Мали, Нигер, Гвинея-Бисау. В центральной части Африки нет заболевших в Сан-Томе и Принсипи, в южной - на Мадагаскаре, в Мозамбике, Малави, Зимбабве, Коморских Островах, лесото, Анголе, Ботсване. На востоке вирус не коснулся Эритреи, Бурунди, Южного Судана, Уганды.

Добавим, первые случаи заражения были выявлены в середине февраля, когда во многих государствах мира уже были заболевшие новым типом вируса. Всего в Африке на данный момент зафиксировано более 630 заболевших.