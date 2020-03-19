Действующий состав партии КПРФ разочаровал россиян, поэтому стране сейчас необходимо обновление левого движения. Такое мнение высказал председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Он уточнил, что представляет совсем другую политическую партию, которая отправила на президентские выборы 2018 года своего кандидата, главу политической организации, Максима Сурайкина. Он рассказал об этом в рамках пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" на тему "Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?".

У Милинковича спросили, можно ли сейчас говорить о предательстве современных коммунистов, которые получают средства от олигархов, таких как, к примеру, Павел Грудинин. По мнению политика, бизнесмен просто выкупил возможность баллотироваться от парламентского объединения, а также начал непосредственно сотрудничать с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

"Действительно, эта партия очень сильно разочаровала население, это ясно. Она вступала в альянсы с Ходорковским, тот же Грудинин… Совершенно неслыханно беспартийного и очень богатого человека с зарубежными счетами выдвигать", — рассказал Малинкович, передает Федеральное агентство новостей.

К сожалению парламентария, современная партия КПРФ существенно изменила общее представление россиян о коммунистах. Однако говорить о предательстве политиков нельзя, ведь они продолжают формировать альтернативную повестку.

"Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства", базирующийся в Лондоне и принадлежащий беглому предпринимателю Евгению Чичваркину, прекращает работу. По стечению обстоятельств, российский "оппозиционер" Алексей Навальный лишается одного из основных источников финансирования.