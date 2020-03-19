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20:37   19 Марта 2020
Общество

Министр здравоохранения Турции подтвердил смерть экс-генерала от коронавируса

Министр здравоохранения Турции подтвердил смерть экс-генерала от коронавируса

Три человека скончались от коронавируса в Турции. Среди жертв оказался высокопоставленный отставной военный.

Бывший командующий Сухопутными войсками Турции Айтач Ялман стал жертвой коронавируса. Об этом сообщила газета Sözcü, после чего информацию подтвердил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Выступая в парламенте, министр заявил, что число зараженных в Турции на данный момент составляет 191.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. Всего в мире опасным вирусом заражено более 207 тысяч человек, более восьми тыс. скончались.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #генерал #коронавирус

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