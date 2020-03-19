Турецкие военные подорвались на СВУ в сирийском Идлибе

Военнослужащие турецкой армии стали жертвами взрыва в Сирии.

Инцидент произошел в сирийской провинции Идлиб, когда турецкий конвой следовал по трассе М-4 в районе населенного пункта Мухамбаль. По данным СМИ, в результате взрыва СВУ погибли двое солдат турецкой армии, имеются раненые.

Следует отметить, что трасса М-4 контролируется бандформированиями, которые также удерживают под своим контролем большую часть провинции Идлиб. Некоторые группировки поддерживаются турецким правительством, но это не мешает им атаковать своих спонсоров.