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20:25   19 Марта 2020
Экономика

Силуанов заявил о готовности России к выполнению обязательств при текущих ценах на нефть

Силуанов заявил о готовности России к выполнению обязательств при текущих ценах на нефть

При сохранении текущих цен на нефть РФ готова отвечать по всем обязательствам более 5 лет.

Резервы России позволят отвечать по всем социальным обязательствам как минимум шесть лет, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, резервов хватит и для обеспечения других направлений. 

"Тем не менее, запасов прочности у нас достаточно, для того чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные", передает слова министра ТАСС.

Даже с учетом нынешних цен на нефть, Россия готова выплачивать зарплаты, пенсии и пособия в полном объеме, подчеркнул Силуанов. Министр уточнил, что инфляция в текущем году не превысит 4%. 

 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #нефть #министерство финансов

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