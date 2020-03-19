Депутат Госдумы разъяснил, как избежать фейков о коронавирусе

Информацию о заболевании коронавирусом, не подтвержденную официально, распространять не следует, заявил один из разработчиков пакета законов РФ о недостоверных и фейковых новостях, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Необходимо трезво оценивать ситуацию, считает собеседник Федерального агентства новостей. Однако есть граждане, которые поддаются паническим настроениям и рассылают фейковые сообщения, отметил Дмитрий Вяткин. Например, недавно несколько Telegram-каналов распространили информацию, что в Москве якобы введен тотальный карантин.

В беседе с ФАН Дмитрий Вяткин отметил, что зачастую первоисточники недостоверных публикаций находятся за границей. Однако у российских спецслужб есть все возможности, чтобы установить их.

"Установить источник технически несложно и возможно. Это касается, по большому счету, всех мессенджеров", — пояснил депутат Вяткин.

По словам политика, меры по предотвращению информационных атак на российское общество приняты. Сотрудники правоохранительных органов оперативно реагируют на инциденты подобного рода. А органы государственной власти действуют предельно открыто.

Волна дезинформации прокатилась по России. Она частично "утопила" объективные сведения о профилактике и динамике COVID-19. Как отметил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, ежедневно в Сети появляются до 3 000 новых фейков о коронавирусной инфекции. В числе их распространителей сотрудники штабов блогера Алексея Навального, "МБХ-Медиа" Михаила Ходорковского и других. Все достоверные данные можно найти на портале стопкоронавирус.рф.