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19:40   19 Марта 2020
Политика

Венедиктов сломал планы оппозиции сделать из Жукова антиправительственного пропагандиста

Венедиктов сломал планы оппозиции сделать из Жукова антиправительственного пропагандиста

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, придя гостем на передачу "Условно Ваш" к молодому оппозиционеру Егору Жукову, усомнился в его журналистском профессионализме.

После резонансного судебного дела главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пригласил на работу осужденного за экстремизм молодого либертарианца Егора Жукова, чтобы научить его профессии оппозиционного журналиста.

Придя к Жукову на программу "Условно Ваш", Венедиктов был вынужден указать своему сотруднику на несостоятельность его антигосударственных тезисов, а также на низкий уровень профессиональной подготовки. Начал интервью Жуков с недоумения, что либеральное "Эхо Москвы" на 66% принадлежит холдингу "Газпром-медиа". Более того, его руководителем стал бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, который очень не нравится Жукову. Молодой человек такую ситуацию для Венедиктова считает унизительной, пишет ФАН.

Венедиктов ответил, что у каждого человека в жизни есть выбор, как поступать и что делать. Во время интервью главред пытался выяснить у своего ученика, удалось ли ему добиться поставленной цели. На что молодой либертарианец скромно ответил, что ему разговаривать "понравилось". Однако вопрос профессионализма так и остался открытым. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#жуков #эхо москвы #венедиктов

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