Четверо заболевших COVID-19 были выписаны из больницы в Москве

Четыре человека, у которых ранее выявили новый тип коронавирусной инфекции, покинули стены столичной клиники по рекомендации врачей.

Четверо заболевших новым типом коронавирусной инфекции были выписаны из столичной больницы. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«Сегодня были выписаны еще четыре пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», — говорится в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В канун Нового года власти Поднебесной уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Из-за стремительного распространения вируса ВОЗ сначала объявила о чрезвычайной ситуации международного значения, а после о пандемии. Заболевание официально получило название COVID-19.

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