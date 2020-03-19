Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Госдумы разъяснил, как избежать фейков о коронавирусе

Депутат Госдумы разъяснил, как избежать фейков о коронавирусе

 Четверо заболевших COVID-19 были выписаны из больницы в Москве

Четверо заболевших COVID-19 были выписаны из больницы в Москве
Венедиктов сломал планы оппозиции сделать из Жукова антиправительственного пропагандиста

Венедиктов сломал планы оппозиции сделать из Жукова антиправительственного пропагандиста

 Турецкие власти намеренно затягивают нормализацию в сирийском Идлибе

Турецкие власти намеренно затягивают нормализацию в сирийском Идлибе
Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

 Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака
Депутат Госдумы разъяснил, как избежать фейков о коронавирусе

Депутат Госдумы разъяснил, как избежать фейков о коронавирусе

 Четверо заболевших COVID-19 были выписаны из больницы в Москве

Четверо заболевших COVID-19 были выписаны из больницы в Москве
Венедиктов сломал планы оппозиции сделать из Жукова антиправительственного пропагандиста

Венедиктов сломал планы оппозиции сделать из Жукова антиправительственного пропагандиста

 Турецкие власти намеренно затягивают нормализацию в сирийском Идлибе

Турецкие власти намеренно затягивают нормализацию в сирийском Идлибе
Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

 Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака
19:24   19 Марта 2020
Политика

Турецкие власти намеренно затягивают нормализацию в сирийском Идлибе

Турецкие власти намеренно затягивают нормализацию в сирийском Идлибе

В сирийском Идлибе произошло столкновение между боевиками и турецкими военными. Радикалы нанесли удар по турецкому конвою.

Боевики ударили по своим турецким спонсорам из засады на трассе М-4, сообщается в материале ФАН. Сложившуюся ситуацию прокомментировал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин.

Он подчеркнул, что Турция не справилась со своими обязательствами по разблокировке трассы М-4. Турецкое руководство преднамеренно тянуло время, преследуя собственную выгоду. Несмотря на то, что Турция активно взаимодействует с боевиками в Идлибе, большинство представителей бандформирований отказываются соблюдать режим прекращения огня.

Турция может поспособствовать нормализации обстановки, устранив главарей боевиков, отметил Рожин. Но даже после этого нет никакой гарантии, что радикалы согласятся на перемирие с Дамаском. Для разрешения сложившейся ситуации необходима антитеррористическая операция.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сирия #идлиб #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...