Турецкие власти намеренно затягивают нормализацию в сирийском Идлибе

В сирийском Идлибе произошло столкновение между боевиками и турецкими военными. Радикалы нанесли удар по турецкому конвою.

Боевики ударили по своим турецким спонсорам из засады на трассе М-4, сообщается в материале ФАН. Сложившуюся ситуацию прокомментировал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин.

Он подчеркнул, что Турция не справилась со своими обязательствами по разблокировке трассы М-4. Турецкое руководство преднамеренно тянуло время, преследуя собственную выгоду. Несмотря на то, что Турция активно взаимодействует с боевиками в Идлибе, большинство представителей бандформирований отказываются соблюдать режим прекращения огня.

Турция может поспособствовать нормализации обстановки, устранив главарей боевиков, отметил Рожин. Но даже после этого нет никакой гарантии, что радикалы согласятся на перемирие с Дамаском. Для разрешения сложившейся ситуации необходима антитеррористическая операция.