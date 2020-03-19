Российская нефть Urals обновила минимум за последние 18 лет

Решение саудовской компании Saudi Aramco резко снизить контрактные цены на апрельские партии привело к тому, что стоимость российской нефти Urals, поставляемой в Северо-Западную Европу, упала на 5,25 доллара за баррель – до отметки 18,64 доллара.

Это минимальный уровень цен с февраля 2002 года, отмечают аналитики Argus Media. По их словам, на ситуацию также повлияли сообщения об увеличении отгрузок нефти из балтийских портов в начале апреля на 25% относительно марта.

После разрыва сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия сообщила о планах нарастить добычу нефти, демпинговать цены и предложить европейским заказчикам большие объемы по скидке. Накануне стоимость майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent рухнула более чем на 13% (до 24,88 доллара за баррель), а бочка WTI подешевела почти на 23% (ниже 21 доллара).

Совладелец и вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун ранее признался, что нынешняя цена на нефть ниже 25 долларов – катастрофическая: даже те, кто лоббировал выход России из соглашения с ОПЕК, не могли и "в страшном сне" представить последствия.