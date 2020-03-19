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19:08   19 Марта 2020
Экономика

Российская нефть Urals обновила минимум за последние 18 лет

Российская нефть Urals обновила минимум за последние 18 лет

Решение саудовской компании Saudi Aramco резко снизить контрактные цены на апрельские партии привело к тому, что стоимость российской нефти Urals, поставляемой в Северо-Западную Европу, упала на 5,25 доллара за баррель – до отметки 18,64 доллара.

Это минимальный уровень цен с февраля 2002 года, отмечают аналитики Argus Media. По их словам, на ситуацию также повлияли сообщения об увеличении отгрузок нефти из балтийских портов в начале апреля на 25% относительно марта.

После разрыва сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия сообщила о планах нарастить добычу нефти, демпинговать цены и предложить европейским заказчикам большие объемы по скидке. Накануне стоимость майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent рухнула более чем на 13% (до 24,88 доллара за баррель), а бочка WTI подешевела почти на 23% (ниже 21 доллара).

Совладелец и вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун ранее признался, что нынешняя цена на нефть ниже 25 долларов – катастрофическая: даже те, кто лоббировал выход России из соглашения с ОПЕК, не могли и "в страшном сне" представить последствия.

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Автор: Ирина Большунова
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