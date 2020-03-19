Малькевич анонсировал книгу Максима Шугалея про ситуацию в Ливии

Российский социолог Максим Шугалей совместно со своими коллегами выпустил монографию, посвященную боевым действиям в Триполи. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

Шугалей на своей странице в Facebook разместил электронную версию книги. Печатный вариант появится в свет 24 марта. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Книга называется "Триполи как социальный лифт для ИГИЛ" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан в ходе исследовательской работы в Ливии были взяты в плен ливийскими боевиками в мае 2019 года. Российские ученые незаконно находятся в тюрьме "Митига" по сей день.

Ряд журналистов ранее вышли на одиночные пикеты в поддержку похищенных Шугалея и Суэйфана с целью ускорить освобождение россиян.