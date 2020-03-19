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18:43   19 Марта 2020
Общество

Россия перешла на повышенный режим готовности из-за пандемии COVID-19

Россия перешла на повышенный режим готовности из-за пандемии COVID-19

Режим повышенной готовности ввели в всех регионах страны. Основанием для такого решения стало распространения коронавируса.

Отменили или перенесли все культурно-массовые мероприятия на неопределенный срок, чтобы остановить распространение вируса COVID-19. Школьников по всей России отправили на каникулы, а студентов перевели на дистанционное обучение, сообщил ТАСС.

В четверг официально подтвердили 199 случаев заражения коронавирусом, однако в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти. Россиянам посоветовали не выходить из дома без крайней необходимости и при первых симптомах болезни обращаться в скорую помощь.

Власти Российской Федерации призвали не поддаваться панике и не верить ложной информации, которую могут распространять злоумышленники. Министерство здравоохранения создало сайт, где публикуются самые последние данные о COVID-19 стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #карантин #коронавирус

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