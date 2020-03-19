Эрдоган вынужден сократить зарплаты сирийским боевикам, воюющим в рядах ПНС

Турецкие власти урезают жалование сирийским боевикам, которые воюют на территории Ливии. Переброшенные на север Африки радикалы сражаются на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщает, что сейчас в Триполи находится около пяти тысяч боевиков из Сирии, еще две тысячи наемников проходят обучение на территории Турции. Как сообщает ФАН, из-за стремительного роста числа боевиков Турция сократит финансирование.

Сообщалось, что сирийским наемникам обещали платить две тысячи долларов в месяц, но сейчас эта сумма будет существенно уменьшена. Среди наемников на данный момент имеются потери — число погибших составляет 129 человек. Радикалы, прибывшие из Сирии, называются боевиками так называемой Сирийской национальной армии и действуют сообща с террористами ПНС.

В СМИ неоднократно появлялись свидетельства того, что Турция активно поддерживает террористический режим Триполи. Анкара поставляет в Триполи военную технику, боеприпасы и живую силу из Сирии.