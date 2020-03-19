В вопросе страховки «Академика Черского» в РФ вспомнили про Иран

Резкие перемены в маршруте движения единственного российского судна-трубоукладчика «Академик Черский» расцениваются экспертным сообществом, как способ привести его в район достройки газопровода «Северный оток-2» (СП-2), не подставив под новый пакет антироссийских санкций США. Однако на этом пути могут возникнуть проблемы другого характера, связанные с необходимостью в получении соответствующих гарантий от стразовых компаний, большинство из которых находятся в юрисдикции стран Запада и могут легко оказаться под влиянием США. Однако, несмотря на это, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович в интервью ИА BALTNEWS выразил уверенность в успешном завершении проекта СП-2.

«Я не считаю, что проблемы со страхованием «Академика Черского» будут критическими настолько, что Россия откажется от проекта «Северный поток–2» и его не завершит», — заявил эксперт. При этом он вспомнил про Иран и его опыт в обходе западных санкций на поставки своей нефти иностранным покупателям. «Я думаю, что в какой-то степени можно провести аналогию с «Академиком Черским» – так или иначе кто-то его застрахует», — пояснил свою позицию Митрахович.

Резюмируя ситуацию, экономист указал на то, что возможен и какой-либо иной вариант по «аналогии с теми странами, которые находились под санкциями, но все равно продолжали экспорт нефти». При этом в издании отметили, как иранский опыт показал, что, несмотря на западные санкции, экспорт нефти в этой стране даже в условиях официальных санкций Запада «все равно упал не до нуля». Одновременно с этим им было подчеркнуто, что сами европейцы стремятся получить надежный источник дешевого газа. В этом свете Германия и ряд других стран ЕС не откажутся от реализации СП-2 и в конечном счете могут повлиять на ситуацию в положительном для РФ ключе.

Ранее Перов указал на то, что «Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского».