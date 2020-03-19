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17:38   19 Марта 2020
Политика

Москва призывает Украину отказаться от провокативных планов по прорыву в Крым

Москва призывает Украину отказаться от провокативных планов по прорыву в Крым

МИД РФ сообщил о том, что власти Украины ведут подготовку провокаций для прорыва в Крым 3 мая.

Власти Российской Федерации советуют Киеву не воплощать в жизнь планы, которые они строят по прорыву в Крым. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Добавим, крымские татары готовят марш на Крым и хотят перейти границу с оккупированным полуостровом 3 мая 2020 года.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что президент России Владимир Путин пообещал помочь в реконструкции Панорамы обороны Севастополя и исторического бульвара города.

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Автор: Кристина Мокроусова
#крым #кремль

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