Врачи рассказали, какой орган чаще всего пересаживают в России

Пресс-конференция на тему «Трансплантология: вчера, сегодня, завтра» прошла в Президентском зале пресс-центр МИА «Россия сегодня». Врачи обсудили значимые достижения в области трансплантологии и дали прогнозы по работе центров трансплантации на фоне распространения коронавируса.

Самый востребованный орган для пересадки среди жителей России — почка. Потребность в этом органе выше, чем в печени и сердце, в десятки раз, рассказал академик РАН, главный трансплантолог Минздрава России, заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Сергей Готье.

С пересадкой печени российские врачи работают дольше — первая трансплантация была проведена еще в 90-х годах, рассказал ученый. С тех пор методика принята и сейчас печень можно пересадить даже маленькому ребенку. Родителям необязательно ехать за границу, такие операции проводятся в трансплантационных центрах России.

Доктор медицинских наук, руководитель Московского координационного центра органного донорства Департамента здравоохранения Москвы Марина Минина отметила, что с 2012 года в столице наблюдается рост активности доноров органов. Если донор молодого возраста, его органы в первую очередь будут отданы детям.

Но бывают и исключения. Минина привела в пример случай с пересадкой почки ребенку в Национальном медицинском исследовательском центре Здоровья Детей (НЦЗД). Донору было 46 лет, это не помешало пересадить его орган. Всего в Москве на настоящий момент 24 ребенка находятся в листе ожидания на пересадку.

На фоне распространения вируса COVID-19 особое внимание к своему здоровью стоит уделить людям, которые уже проводили пересадку органов, сообщил Сергей Готье в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Эти люди в особой зоне риска при коронавирусе, потому что они принимают лекарства, которые сильно понижают иммунитет. Но к счастью, те, кто имели опыт пересадки органов, уже буквально воспитаны на соблюдении гигиены и заботе о здоровье», — разъяснил академик.

Готье также анонсировал открытие филиала Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова в городе Волжском в Волгоградской области. О том, в каком режиме будут работать действующие центры по трансплантации органов в случае еще большего распространения коронавируса, говорить пока рано, считает главный трансплантолог Минздрава России.