Тотальная слежка за пользователями Facebook и обладателями гаджетов на базе Android может начаться, если руководство соцсети и топ-менеджеры корпорации Google придут к соглашению с правительством США.

Переговоры между американскими политиками и представителями гигантов цифровой индустрии могут привести к тому, что компании начнут передавать спецслужбам США информацию о местоположении пользователей. Такое решение объясняется необходимостью следить за распространением коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Однако для простых граждан, как России, так и всего мира, это означает лишь переход слежки Соединенных Штатов на качественно новый уровень, уверен эксперт по интернет-безопасности Роман Романов. Он отметил, что данные могут быть использованы не только в коммерческих целях.

"Утечки персональных данных, как мы знаем, на Западе происходят регулярно. То есть в руки к злоумышленникам запросто могут попасть не только ваши пароль и переписка в Facebook, но и данные, связанные с вашей геолокацией", — подчеркнул эксперт.

Романов подчеркнул, что российские власти должны противостоять попыткам Запада установить тотальное наблюдение за перемещениями граждан РФ. По его словам, успешным решением проблемы могли бы стать отечественные аналоги продуктовой линейки Google, Apple, Facebook и других западных корпораций.

Новости о попытках наладить слив геопозиции пользователей зарубежной соцсети спецслужбам США удивляет немногих, поскольку Facebook неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с утечкой персональных данных. Однако использование коронавируса как предлога для соглашения между корпорациями и властями Соединенных Штатов может привести к серьезным последствиям, если подозрения МИД Китая об американском происхождении COVID-19 подтвердятся.

Достоверная информация о текущей эпидемиологической обстановке в России, США, Европе и остальном мире опубликована на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним данным, в РФ зарегистрировано 147 случаев заболевания.