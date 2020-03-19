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 «Конкорд» готов призвать Госдеп США к ответу за фальсификацию дела о «вмешательстве»

«Конкорд» готов призвать Госдеп США к ответу за фальсификацию дела о «вмешательстве»
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17:33   19 Марта 2020
Политика

«Конкорд» готов призвать Госдеп США к ответу за фальсификацию дела о «вмешательстве»

«Конкорд» готов призвать Госдеп США к ответу за фальсификацию дела о «вмешательстве»

Компания «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина направила заявление Вашингтону насчет сфабрикованного дела о «вмешательстве».

В двух письмах бизнесмен потребовал вернуть дело в суд и предоставить компании возможность доказать невиновность публично.

Пригожин считает, что важно призвать к уголовной ответственности бывшего главу США Барака Обаму, а также некоторых сотрудников Госдепартамента США. Отмечается, что они причастны к сговору против «Конкорда» и фальсификации материалов дела. Компании пытались бездоказательно приписать «вмешательство», но дело, ожидаемо, развалилось.

Государственные обвинители США не ожидали от «Конкорда» ответного удара после того, как безо всяких доказательств пытались приписать российской компании «вмешательство в американские выборы».

«Конкорд» готов призвать Госдеп США к ответу за фальсификацию дела о «вмешательстве»

Глава «Конкорда» Евгений Пригожин оповестил общественность, что готовится иск против США — компания требует взыскать 50 млрд долларов за незаконное преследование и санкции. И хоть американский суд по требованию обвинительной стороны закрыл дело против российской компании, «Конкорд» все равно намерен выдвинуть встречное обвинение.

«Конкорд» готов призвать Госдеп США к ответу за фальсификацию дела о «вмешательстве»

Политолог Юрий Рогулев, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что «доказательства» со стороны США изначально не имели никакого веса. По его мнению, тот факт, что американские обвинители пытались открыто предъявить претензии российской компании, не попадающей под юрисдикцию США, окончательно делал весь процесс нестоящим.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #пригожин #конкорд

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