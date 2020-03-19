Компания «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина направила заявление Вашингтону насчет сфабрикованного дела о «вмешательстве».

В двух письмах бизнесмен потребовал вернуть дело в суд и предоставить компании возможность доказать невиновность публично.

Пригожин считает, что важно призвать к уголовной ответственности бывшего главу США Барака Обаму, а также некоторых сотрудников Госдепартамента США. Отмечается, что они причастны к сговору против «Конкорда» и фальсификации материалов дела. Компании пытались бездоказательно приписать «вмешательство», но дело, ожидаемо, развалилось.

Государственные обвинители США не ожидали от «Конкорда» ответного удара после того, как безо всяких доказательств пытались приписать российской компании «вмешательство в американские выборы».

Глава «Конкорда» Евгений Пригожин оповестил общественность, что готовится иск против США — компания требует взыскать 50 млрд долларов за незаконное преследование и санкции. И хоть американский суд по требованию обвинительной стороны закрыл дело против российской компании, «Конкорд» все равно намерен выдвинуть встречное обвинение.

Политолог Юрий Рогулев, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что «доказательства» со стороны США изначально не имели никакого веса. По его мнению, тот факт, что американские обвинители пытались открыто предъявить претензии российской компании, не попадающей под юрисдикцию США, окончательно делал весь процесс нестоящим.