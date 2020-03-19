Нефтяные котировки нанесут удар по добыче сланцевой нефти в США

Падение цен на энергоресурсы оказывает негативное влияние на всех ведущих игроков индустрии. Удар нанесен и по США – если цены не вернутся в былое положение, объемы добычи сланцевой нефти начнут снижаться уже в этом году.

Разрыв сделки ОПЕК+ и последующее резкое падение нефтяных цен оказывают влияние на всех игроков рынка полезных ископаемых. Влияние чувствуют не только в России и Саудовской Аравии. В США компании могут терпеть серьезные убытки из-за снижения стоимости барреля американской нефти марки WTI.

Если в течение 2020 года ситуация на нефтяном рынке не вернется к норме, то объемы добычи сланцевой нефти сократятся. При 30 долларах за баррель компаниям удастся сохранить производство, но не получится его развивать. При негативном сценарии (25 долларов за Brent) сланцевая нефть, дорогая в добыче, будет значительно менее интересна покупателю, сообщает News.ru со сслыкой на главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича.