Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Будапешт приветствует запуск газопровода «Турецкий поток» в обход Украины.

«Самая хорошая новость у нас связанна со сферой энергетики, которая у нас является критически важной с точки зрения энергетического снабжения Венгрии», — приводит слова венгерского министра «ПолитНовигатор».

Сийярто также сообщил, что Венгрия закрепила договоренность с «Газпромом» о покупке 2,2 миллиарда кубометров газа, что в настоящий период полностью перекрывает насущные потребности страны.

При этом. по словам министра, стороны закрепили и договоренность о поставках 1,5 миллиарда кубометров голубого топлива в течение предстоящего года, а также начали переговоры о том, что объемы поставок газа будут увеличены до 4,2 миллиарда кубометров.

«Венгрия заинтересована в приобретении газа по каналу газопровода «Турецкий поток» через Турцию и Болгарию на конец следующего года. Первым шагом станет строительство трубопровода протяженностью 15 км с территории Сербии через границу в Венгрию создав возможность поставок газа в 6,5 миллиарда кубометров», — добавил министр.

В заключение Сийярто добавил, что Венгрия и Россия заключили договоренности, призванные минимизировать негативный ущерб от антироссийских санкций Евросоюза, а также о встречных мерах Москвы по поощрению венгерских инвестиционных проектов на российской территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, добавил, что страны Восточной Европы заинтересованы в том, чтобы вместе с Москвой противостоять проводимой Киевом антиконституционной политике дискриминации национальных меньшинств.

«Обе наши страны (Россия и Венгрия) заинтересованы в том, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств, в том числе образовательные и языковые. Этого требуют международные обязательства украинского государства, как, собственно, и Конституция Украины», — заявил Лавров.

Напомним, 13 марта текущего года президент Украины Владимир Зеленский, который ранее неоднократно признавал право жителей русскоязычных регионов страны, в том числе Донбасса, говорить на русском языке, все же пошел на уступки националистам и подписал так называемый языковой закон – «О полном общем среднем образовании».