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16:56   19 Марта 2020
Политика

Пушков назвал причины заражения коронавирусом в КНР, США и Европе

Пушков назвал причины заражения коронавирусом в КНР, США и Европе

Промедление властей на фоне распространения коронавируса привело к массовым заражениям в Китае, США и Европе, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Сенатор напомнил, что власти Китая, откуда и стала распространяться инфекция, медлили с принятием мер — врача, заявившего об эпидемии, арестовали за нагнетание паники, а границы страны закрыли поздно. То же самое произошло и в странах Европы и в США: власти поздно приняли решение о закрытии границ. Пушков уверен, что именно промедление стало главной ошибкой в борьбе с распространением вируса.

Сейчас в Европе более 85 тысяч случаев заражения коронавирусом, они зафиксированы в каждой европейской стране. В России подтверждено 147 случаев инфицирования. Для недопущения распространения инфекции власти РФ временно закрыли границы.

"Царьград" сообщал, что ВОЗ перечислила опасные мифы о COVID‑19. Врачи опровергли информацию, что сушилки для рук якобы справляются с вирусом.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #европа #пушков #кнр #коронавирус

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