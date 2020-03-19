Федун дал экспертное заключение нефтяному шоку от развала сделки ОПЕК+

Если бы участникам соглашения ОПЕК+ удалось договориться о продлении, баррель нефти сейчас стоил бы около 50 долларов, а нынешняя цена ниже 25 долларов – катастрофическая, заявил совладелец и вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

Он отметил, что коронавирус действительно ударил по экономике, однако нефтяной шок дает минус порядка 20–25 долларов от существующей цены. Даже те, кто лоббировал выход России из сделки ОПЕК, не могли и "в страшном сне" представить последствия.

Федун считает, что в самой "негативной ситуации" окажутся именно РФ и Саудовская Аравия, которые намерены нарастить добычу нефти на падающем рынке, – это будет война на истощение, от которой выиграют США. За счет низких цен доходы американского населения вырастут на 6 %, а вот россияне ничего не получат. Рубль продолжит слабеть, реальные доходы населения упадут.

По сценариям, которые рассматривает ЛУКОЙЛ, если России и странам ОПЕК не удастся вновь договориться и цены на нефть не будут превышать 35 долларов за баррель, начиная с 2022–2023 годов добыча в нашей стране начнет сокращаться, отметил Федун в интервью РБК.

Между тем американские СМИ назвали причиной ценовой войны, развернувшейся на мировой арене, наращивание США производства сланцевой нефти.