Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ОНФ изобрел правовой велосипед для работников умственного труда

ОНФ изобрел правовой велосипед для работников умственного труда

 Профессор Баранова назвала условия победы над коронавирусом

Профессор Баранова назвала условия победы над коронавирусом
Пушков назвал причины заражения коронавирусом в КНР, США и Европе

Пушков назвал причины заражения коронавирусом в КНР, США и Европе

 Правительство поддержит малый и средний бизнес во время пандемии коронавируса

Правительство поддержит малый и средний бизнес во время пандемии коронавируса
Планы Эрдогана запугать Европу беженцами провалились из-за коронавируса

Планы Эрдогана запугать Европу беженцами провалились из-за коронавируса

 ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии

ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии
ОНФ изобрел правовой велосипед для работников умственного труда

ОНФ изобрел правовой велосипед для работников умственного труда

 Профессор Баранова назвала условия победы над коронавирусом

Профессор Баранова назвала условия победы над коронавирусом
Пушков назвал причины заражения коронавирусом в КНР, США и Европе

Пушков назвал причины заражения коронавирусом в КНР, США и Европе

 Правительство поддержит малый и средний бизнес во время пандемии коронавируса

Правительство поддержит малый и средний бизнес во время пандемии коронавируса
Планы Эрдогана запугать Европу беженцами провалились из-за коронавируса

Планы Эрдогана запугать Европу беженцами провалились из-за коронавируса

 ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии

ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии
16:48   19 Марта 2020
Экономика

Федун дал экспертное заключение нефтяному шоку от развала сделки ОПЕК+

Федун дал экспертное заключение нефтяному шоку от развала сделки ОПЕК+

Если бы участникам соглашения ОПЕК+ удалось договориться о продлении, баррель нефти сейчас стоил бы около 50 долларов, а нынешняя цена ниже 25 долларов – катастрофическая, заявил совладелец и вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

Он отметил, что коронавирус действительно ударил по экономике, однако нефтяной шок дает минус порядка 20–25 долларов от существующей цены. Даже те, кто лоббировал выход России из сделки ОПЕК, не могли и "в страшном сне" представить последствия.

Федун считает, что в самой "негативной ситуации" окажутся именно РФ и Саудовская Аравия, которые намерены нарастить добычу нефти на падающем рынке, – это будет война на истощение, от которой выиграют США. За счет низких цен доходы американского населения вырастут на 6 %, а вот россияне ничего не получат. Рубль продолжит слабеть, реальные доходы населения упадут.

По сценариям, которые рассматривает ЛУКОЙЛ, если России и странам ОПЕК не удастся вновь договориться и цены на нефть не будут превышать 35 долларов за баррель, начиная с 2022–2023 годов добыча в нашей стране начнет сокращаться, отметил Федун в интервью РБК.

Между тем американские СМИ назвали причиной ценовой войны, развернувшейся на мировой арене, наращивание США производства сланцевой нефти.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#нефть #лукойл #федун #цены на нефть #добыча нефти

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...