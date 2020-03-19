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16:47   19 Марта 2020
Общество

Профессор Баранова назвала условия победы над коронавирусом

Профессор Баранова назвала условия победы над коронавирусом

Выработка иммунитета у большинства населения и приспособление вируса к организму человека — эти два процесса приведут к тому, что пандемия COVID-19 закончится, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Человеческий организм для вируса SARS-CoV-2 пока остается новой средой обитания, к которой патоген пока не привык. Однако высокая скорость мутаций коронавируса приведет к тому, что он приспособится к новым условиям, и летальность заболевания снизится. Такой процесс уже наблюдался у других вирусов, отметила генетик Баранова в интервью РИА Новости.

Угроза, которую несет с собой COVID-19 снижается еще и благодаря естественной иммунизации населения. Так как особую опасность вирус представляет для людей старшего поколения, то молодежь нередко переносит заболевание в легкой форме, после чего получает иммунитет к коронавирусу. Как только доля граждан, получивших естественную защиту от коронавируса, достигнет 70% от всего населения, эпидемия пойдет на спад.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России на 19 марта составляет 147 человек. Еще пятеро успешно вылечились. Официальную статистику и рекомендации по индивидуальной защите от заболевания предоставляет портал стопкоронавирус.рф.

Эпидемия COVID-19 началась в китайской провинции Ухань. Согласно данным из открытых источников, причиной вспышки инфекции стал естественно мутировавший вирус летучих мышей. Однако представитель МИД КНР заявил об искусственном создании коронавируса в биолабораториях США.

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Автор: Руслан Неглинный
#пандемия #коронавирус

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