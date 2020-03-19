Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Во вторник, 17 марта 2020 года, американский суд прекратил процесс в отношении российской компании «Конкорд», которая обвинялась якобы во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Экс-спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет искал улики и признаки сговора президента Дональда Трампа и Кремля, но «слона» в этой басне про вмешательство в выборы он так и не приметил.

Подсадная утка

Знакомьтесь — Эндрю Уолц, кандидат в Конгресс США из штата Род-Айленд от республиканской партии. Он ярый защитник интересов американских студентов и надежный «бизнес-лидер». Его лозунг простой, но в то же время смелый и броский — «давайте делать перемены в Вашингтоне вместе». На своей странице в Twitter Эндрю поздравляет подписчиков с Рождеством и рассуждает о проблемах сельского хозяйства в родном штате.

Рядом с его именем — фотография и синяя галочка. Последняя действует на пользователей Twitter гипнотически — она говорит о том, что перед ними подлинная страница крупного политического деятеля, которому можно довериться и даже отдать свой голос на выборах. Все дело в том, что… Эндрю Уолца не существует.

Срываем маски

Перейдем к реальным личностям. Хозяин Twitter-аккаунта республиканца Эндрю Уолца — 17-летний школьник из США. Молодой человек не пресс-секретарь кандидата в Конгресс и не его личный помощник. Он просто учащийся обычной школы в США, которому стало скучно на рождественских каникулах.

Школьник не захотел называть своего настоящего имени, а с представителями CNN Business он беседовал с разрешения родителей. Юный хакер рассказал, что на создание фейкового аккаунта в Twitter у него ушло пять минут, а спустя еще 20 минут Эндрю Уолц обзавелся собственным веб-сайтом.

Молодой человек объяснил свои действия тем, что его очень заинтересовала тема вмешательства в политическую жизнь США. На одном из уроков в школе его классу рассказывали про выборы 2016 года, когда Россия якобы «помогала» Дональду Трампу стать президентом страны. Мальчик решил проверить, как социальные медиа-платформы борются с вмешательством в выборы сейчас, никаких провокационных целей он не преследовал:

«У меня не было злого умысла. Я просто хотел проверить, может ли это произойти. Так что в случае, если кто-то с плохими намерениями хотел повторить что-то подобное, Twitter теперь знает и может предпринять шаги, чтобы предотвратить это», — сообщил он CNN Business.

Метод взлома

Фотографию Эндрю Уолца школьник создал на сайте под названием «Этого человека не существует». На странице раз в несколько секунд с помощью алгоритмов нейронных сетей StyleGAN генерируется случайное лицо поддельного человека. Затем учащийся представил информацию о фальшивом кандидате на сайте Ballotpedia. Ресурс позиционирует себя как энциклопедию американских политических кандидатов и сотрудничает с Twitter, помогая идентифицировать предвыборные аккаунты.

Ни Ballotpedia, ни Twitter не проверили никаких документов, удостоверяющих личность Эндрю Уолца. Подставной кандидат был одобрен электронной энциклопедией и соцсетью, а рядом с именем аккаунта в Twitter стала красоваться синяя галочка верификации.

Ситуация с вымышленным кандидатом говорит о том, как легко можно обмануть одну из крупнейших соцсетей и оказать влияние на политическую жизнь США. Научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко считает, что школьнику из США, создавшему Эндрю Уолца, нужно аплодировать стоя.

«Этот школьник заслуживает всяческих похвал. Он показал, насколько хрупки сейчас социальные сети и насколько важно сейчас проверять всю политическую информацию и программу кандидатов, а не цепляться за первые попавшиеся данные. Это самый простой путь. Проще всего винить Россию, Китай или кого угодно в политических проблемах, не вникая в суть дела», — отметила Филиппенко в беседе с «Политикой Сегодня».

После выяснения всех обстоятельств аккаунт призрачного республиканца в Twitter был заблокирован навсегда. Сейчас остается только последовать совету эксперта и поаплодировать виновнику политической суматохи. Разработчики Twitter сделали из истории свои выводы:

«Мы ввели строгий процесс, чтобы гарантировать, что благодаря нашему партнерству с Ballotpedia мы точно идентифицируем и проверяем законные учетные записи кандидатов в Twitter», — рассказали представители компании в интервью CNN Business.

Вашингтон обвинял российскую компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг» во вмешательстве в выборы президента США. Экс-спецпрокурор Роберт Мюллер проводил расследование, которое продлилось около двух лет. На провальное дело было потрачено около 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков. В результате Мюллер признал, что каких-либо доказательств «сговора» Дональда Трампа с Россией не существует.