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16:54   19 Марта 2020
Россия

ОНФ изобрел правовой велосипед для работников умственного труда

ОНФ изобрел правовой велосипед для работников умственного труда

Россияне смогут совмещать работу из офиса и дома в связи с карантином из-за коронавируса. Идея внести поправки в Трудовой кодекс принадлежит Общероссийскому народному фронту: активисты уже отправили соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Необходимость поправок их соавтор — координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин объяснил «Политике Сегодня» заботой о правах работников.

По сложившейся в России судебной практике, дистанционный характер работы должен быть прямо прописан в трудовом договоре по правилам главы 49.1 ТК РФ. Работодатель выиграет суд против сотрудника, если отсутствует письменная договоренность о работе вне офиса, так как с правовой точки зрения она считается прогулом.

Помимо эпидобстановки Семин мотивировал поправки тем, что сегодня закон позволяет трудиться только очно, либо только дистанционно — другого варианта не предусмотрено. Более того — перевод на дистанционную работу офисных сотрудников, по его словам, возможен лишь единожды.

«Если вы как начальник один раз работника переводите на дистанционную работу, то вы один раз делаете соглашение о том, что он работает удаленно. А местом работы становится его квартира. Но если это нужно сделать быстро: говорят — сегодня приезжать не надо, то работники не могут оперативно подписать дополнительное соглашение», — считает Семин.

С активистом ОНФ готова поспорить юрист и эксперт в области трудового права Ольга Петрова. Запрета на совмещение деятельности в ТК РФ нет. А защитить свои права и честно заработанные деньги позволит дополнительное соглашение с руководством или служебная записка, в которой будет говорится о том, почему и сколько сотрудник желает работать из дома.

«В любом случае работники оговаривают с работодателем, в какие дни они присутствуют на рабочем месте. А понятия штрафа за отсутствие в ТК нет. В трудовом кодексе вообще нет понятия штрафов. Есть депремирование. Но при дистанционной работе у работника тоже есть все гарантии, как и у офисного сотрудника», — говорит Петрова.

При этом действующее законодательство не дает поблажек на удаленной работе. У сотрудника есть график смен и рабочие обязанности. Об этом говорится в 312 статье Трудового кодекса.

ОНФ изобрел правовой велосипед для работников умственного труда

Согласен с юристом и председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Если вводится карантин и на работу поступают приказы от городских властей о переводе сотрудников на дистанционную работу, то никаких дополнительных соглашений, по словам парламентария, не нужно.

«Предложение ОНФ — избыточная мера, которая и так содержится в Трудовом кодексе. Даже если сотрудник работает в офисе, например, в связи с эпидемией, передается нормативно-правовой акт руководителю организации, приказ, в котором содержится информация, согласно которой работники переводятся на дистанционную работу», — поделился с «Политикой Сегодня» Нилов.

По данным HeadHunter на 17 марта, 16% компаний разрешили своим работникам трудиться из дома в связи с риском заражения новой коравирусной инфекцией. При этом в 80% фирм уверены, что не смогут обеспечить всем своим сотрудникам удаленную работу.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #онф #общество #трудовой кодекс

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