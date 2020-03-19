Планы Эрдогана запугать Европу беженцами провалились из-за коронавируса

Принятое Евросоюзом решение закрыть границы, чтобы не допустить распространения коронавируса, положило конец геополитической провокации Эрдогана, пытавшегося заставить Европу признать «Великую Турцию» своим равноправным партнером, запугивая ее наплывом беженцев.

Как пишет в среду информационный портал «ИноСМИ», президент Турции Реджеп Тайип Эроган, открывая границу сотням тысяч беженцев из Сирии и других стран, пытался поставить Евросоюз на колени, но его планы были нарушены эпидемией коронавируса. Евросоюз полностью закрыл свои границы для въезда иностранных граждан, что фактически означает запрет на прием всех мигрантов – и легальных, и нелегальных.

В частности, министерство внутренних дел ФРГ заявило, что прием беженцев на гуманитарных основаниях прекращен на неопределенное время и все соответствующие законы отменяются.

Турецкий лидер тут же перешел от политики запугивания к попыткам договориться и 17 марта провел видеоконференцию с руководством Германии, Франции и Великобритании. В ходе переговоров европейцы договорились возобновить финансовую помощь Турции, а та, со своей стороны, пообещала прекратить «беженскую войну».

Как отмечается, достичь компромисса в переговорах помогла и твердая позиция Греции, которая устояла перед натиском рвавшихся из Турции в Европу нелегальных мигрантов, несмотря на критику местных либералов и гуманитарных организаций.

«Президент Эрдоган угрожал все эти годы пустить миллионы беженцев в ЕС, и он действительно открыл границы, но потерпел поражение. Греция проявила стойкость, и в конечном счете Эрдогану пришлось сдаться», — приводит издание слова политолога Ченгиза Актара из Афинского университета.

Европейские лидеры пообещали, что уже в текущем году выделят остро нуждающейся в деньгах Турции от одного до двух миллиардов евро на содержание беженцев. При этом Евросоюз поддержал решительные действия Греции и пообещал выделить ей на укрепление границы 700 миллионов евро. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Греция является «щитом Европы»

В целом европейские наблюдатели, отмечая провал попытки Эрдогана наводнить Европу десятками тысяч беженцев, признают также, что турецкий лидер, скорее всего, не откажется от своего главного геополитического проекта – путем постоянного давления заставить Евросоюз признать «Великую Турцию» своим равноправным партнером.