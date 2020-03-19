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16:05   19 Марта 2020
Общество

Количество заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека

Количество заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека

Мониторинг ситуации с коронавирусом в России выявил за последние сутки 52 новых случая заражения, сообщает оперативный штаб.

Новые пациенты зарегистрировано в 23 регионах, из них в Москве – 12 человек, в Подмосковье – пять. Все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные с точки зрения коронавирусной инфекции. Они госпитализированы, определен круг контактов, которые будут помещены под медицинское наблюдение.

В общей сложности на территории РФ подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом (11 – у граждан иностранных государств); летальных исходов пока нет. Самая полная информация о ситуации с COVID-19 представлена на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#заболевшие #коронавирус

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