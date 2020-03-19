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15:45   19 Марта 2020
Россия

Ремесло поставил ультиматум главе «Альянса врачей» из-за дезинформации о коронавирусе

Ремесло поставил ультиматум главе «Альянса врачей» из-за дезинформации о коронавирусе

Личный врач Алексея Навального, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева пожаловалась на якобы недобросовестные действия правительства в рамках борьбы с коронавирусом. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло объяснил, как связанное с ФБК ведомство очерняет меры по борьбе с распространением инфекции.

«Альянс врачей» манипулирует информацией

Представители оппозиции продолжают заниматься распространением фейков о коронавирусе COVID-19 в России. Несмотря на то, что официальная позиция властей в этом вопросе остается открытой для населения, либералы заявляют о якобы сокрытии реального количества инфицированных. Также они заявляют, что в стране «не хватает» мощностей для проведения анализов и своевременного выявления вируса.

Ранее на YouTube-канале «Альянс врачей» появилось видео, где глава организации Анастасия Васильева рассказала о ситуации в ГКБ им. Мухина в Москве. По ее словам, некоторые отделения медицинского учреждения были освобождены от профильных больных. На этих местах разместили 240 коек для больных тяжелой формой ОРВИ и пневмонией. Кроме того, как утверждает Васильева, замалчивается реальное количество носителей инфекции, а врачи, работающие с больными, «не обеспечены масками и защитными костюмами».

В этой ситуации представительница «Альянса» явно манипулирует информацией, не выходя за рамки тезисов своего «пациента» Алексея Навального. Как справедливо заметил у себя в Telegram-канале юрист Илья Ремесло, пандемия затронула Россию в значительно меньшей степени, чем страны Европы.

Ремесло поставил ультиматум главе «Альянса врачей» из-за дезинформации о коронавирусе

Если обратить внимание на ситуацию в государствах Европы, ставших эпицентром распространения смертельной инфекции, становится ясно, что доводы «Альянса Врачей» о коронавирусе в России не соответствуют действительности. Согласно последним данным, число заразившихся во всем мире составляет более 200 тысяч человек, более восьми из которых скончались, а свыше 80 тысяч — выздоровели.

Главным образом, под удар вируса попали Италия, Франция, Германия, Иран, Южная Корея. В России соответствующие показатели в сотни раз меньше — по состоянию на 18 марта, подтверждается всего 147 случаев заболевания и пять выздоровлений. Также успешно проведено 122 854 исследования анализов на коронавирус.

Ремесло поставил ультиматум главе «Альянса врачей» из-за дезинформации о коронавирусе

Разоблачение фейков Васильевой о борьбе с коронавирусом

Представители оппозиции сомневаются, что регулярно обновляемые данные по коронавирусу в России якобы являются достоверными.

Однако в эпоху социальных сетей утаить какие-либо подробности о последствиях пандемии практически невозможно — пользователи сети сообщают в своих блогах обо всем, что с ними происходит. Даже если исключить доступ конкретного человека к социальным сетям, существуют родственники, которые, будучи недовольными «сокрытием» информации о состоянии, гарантированно заявят об этом в конкретное ведомство или СМИ.

Сделав вброс о ситуации в ГКБ им. Мухина, Васильева не стала обращаться в компетентные органы для проверки информации. Это говорит о том, что она преследовала только одну удобную для оппозиции цель — дискредитацию российской медицины на фоне пандемии коронавируса. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию «Альянса врачей», назвав ее недостоверной. Однако такого рода «посев» недовольства в интернете может спровоцировать серьезную панику, что, вероятно, и нужно лояльному ФБК (признан иностранным агентом) профсоюзу.

Ремесло обратил внимание, что если «Альянс врачей» критикует правительство за якобы неправильный подход к борьбе с распространением опасной инфекции, то организации стоит озвучить свои предложения в этом направлении.

С учетом того, что Анастасия Васильева неоднократно ставила европейскую систему здравоохранения в пример, вопрос к ее претензиям по коронавирусу на фоне пандемии будет актуальным. Если же у «Альянса врачей» не найдется ответа, значит критика мер по борьбе с распространением инфекции в России направлена на разжигание панических настроений в обществе.

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Автор: Петр Александров
#навальный #васильева #фбк #альянс врачей #ремесло #коронавирус

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