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15:33   19 Марта 2020
Политика

Фонд-спонсор ФБК ликвидировался спустя три месяца

Фонд-спонсор ФБК ликвидировался спустя три месяца

Подозрения зарубежных спонсоров лондонского "Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства" в связях руководства организации со спецслужбами РФ могли послужить причиной ее ликвидации, пишут СМИ.

Как передает издание ФАН, после трех месяцев существования, "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства", организованный бежавшим в Великобританию Евгением Чичваркиным, был закрыт. Как заявлял либертарианец и "оппозиционер" Чичваркин, организация создавалась для финансирования признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) одиозного блогера Алексея Навального.

По мнению авторов Telegram-канала "Фонд бабла с коррупцией", фонд Чичваркина мог быть ликвидирован по причине подозрений иностранных инвесторов в связях его организаторов с российскими спецслужбами. Учредитель фонда Екатерина Терешкина, являющаяся также личной помощницей Чичваркина, ранее трудилась в ФСБ в качестве преподавателя английского языка.

В настоящий момент Чичваркин проживает в Лондоне, где занимается бизнесом и участвует в проектах олигарха Михаила Ходорковского, который мог быть главным спонсором закрытого "Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства". Высокая степень непрозрачности денежных переводов в адрес ФБК сильно упрощала финансирование организации Навального из-за рубежа.

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Автор: Ирина Большунова
#оппозиция #навальный #запад #финансирование #фбк #чичваркин

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