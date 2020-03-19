Три самолета "заминированы" в Домодедово

Аэропорт Домодедово получил сообщение на электронную почту о минировании самолетов. Сообщение о бомбе поступило от анонимов.

Аэропорт Домодедово получил электронное письмо, где говорится, что три самолета рейсов Санкт-Петербург – Москва, Москва – Уфа, Новосибирск – Москва заминированы.

Подобные анонимные сообщения на электронные ресурсы российских аэропортов стали поступать с начала марта. За прошедшие недели поступило уже порядка 30 угроз. Все "минирования" оказались ложными. Сотрудники правоохранительных служб занимаются поискам хулиганов.

Преступники украли 15 млн долларов из Чилийского аэропорта. Полиция Чили занимается расследования масштабного ограбления. По предварительным данным, ограбление осуществила целая группировка.