Делегацию США на 75-летии Победы в России возглавит О'Брайен

Делегацию США, которая будет присутствовать на праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возглавит советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

Об этом рассказал американский посол в России Джон Салливан. По его словам, намерение Соединенных Штатов посетить парад Победы является показателем того, что американцы чтят память о потерях СССР и США, вместе противостоявших гитлеровской Германии ради безопасности всего мира, пишет РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отклонил приглашение президента РФ Владимира Путина посетить парад Победы, который пройдет 9 мая. Главы еще 17 стран дали положительные ответы и заявили о готовности приехать в Москву.