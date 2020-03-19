Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус

Правительство Сирии начало проводить тесты на коронавирус на всех территориях республики. Власти приняли предупредительные меры по борьбе с пандемией болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Сирийской Арабской Республике (САР) не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19. Сирия находится под наблюдением ВОЗ. Об этом пишет РИА новости.

По последним данным, в мире зафиксировано около 200 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них восемь тысяч скончались. ВОЗ сообщила о тестировании вакцины от COVID-19.

Телеканал "Царьград" передавал, что Всемирная организация здравоохранения поделилась мифами о коронавирусе. Врачи настоятельно рекомендуют мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Эксперты подтвердили, что антибиотики в лечении заболеванияне помогают.