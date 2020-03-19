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 Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус

Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус
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15:00   19 Марта 2020
Политика

Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус

Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус

Правительство Сирии начало проводить тесты на коронавирус на всех территориях республики. Власти приняли предупредительные меры по борьбе с пандемией болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Сирийской Арабской Республике (САР) не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19. Сирия находится под наблюдением ВОЗ. Об этом пишет РИА новости

По последним данным, в мире зафиксировано около 200 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них восемь тысяч скончались. ВОЗ сообщила о тестировании вакцины от COVID-19.

Телеканал "Царьград" передавал, что Всемирная организация здравоохранения поделилась мифами о коронавирусе. Врачи настоятельно рекомендуют мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Эксперты подтвердили, что антибиотики в лечении заболеванияне помогают.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #воз #коронавирус

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