Соловьев уверен, что у РФ появился уникальный шанс построить другую экономику

Негативные последствия пандемии коронавируса провоцируют очередной экономический кризис в мире. Данная ситуация обостряется спровоцированной саудовским демпингом «нефтяной войной». Однако в этой удручающей экономической ситуации у России появляется возможность кардинально изменить финансовую систему страны. Подобное мнение в эфире радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» высказал радиоведущий Владимир Соловьев.

«Я считаю, что нам экономику надо строить другую. И сейчас у нас уникальный шанс», — оптимистично заявил радиоведущий, а затем пояснил: «Вот сейчас нас жизнь заставляет слезть с двух игл – с нефтяной и долларовой».

Им также было отмечено, что нефтяные доходы в идеале должны перестать быть основной статьей доходов бюджета российского государства. При этом ведущий указал на то, как в США вновь включили печатный станок и начали вливать дополнительные средства в свою экономику за счет еще более стремительного наращивания госдолга.

Соловьев заметил, что подобные действия Вашингтона не сказываются на курсе доллара. Однако стоило цене на нефть обвалиться, как рубль, несмотря на финансовую стабильность российской экономики, начал терять в весе.

«Чуть-чуть людей вышло на рынок, сказали, что за столько готовы продать, а это за столько готовы купить, и вот спрос-предложение – цена на доллар. Ну это же шизофрения», — прокомментировал ситуацию ведущий, отмечая, что и привязка российской валюты к стоимости барреля нефти также «ничего близкого не имеет к наполнению» бюджета страны, как было в прошлом. В этом свете он пришел к выводу о том, что «сама экономика построена неверно», и в нынешних кризисных условиях на мировом рынке возникает уникальный шанс для того, чтобы построить в РФ другую экономику.

Ранее участники телепередачи «Вечер с Соловьевым» чуть не подрались из-за спора о масках.