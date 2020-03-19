Замедление мировой экономики вызвало рост спроса на технику в России

Замедление всемирной экономики и вызванное им снижение рубля привели к повышению интереса россиян к дорогим товарам. Магазины фиксируют интерес потребителя к технике – телевизорам, холодильникам и компьютерам.

На фоне последних новостей о снижении цен на нефть россияне активно приобретают дорогостоящие товары. В крупных торговых сетях сообщают о повышении спроса на телевизоры, ноутбуки, холодильники и прочую бытовую технику. Интерес людей к новым вещам в кризисный период – это тенденция, которая прослеживалась в разные годы.

Многие россияне ждут скорого изменения стоимости техники, поэтому хотят приобрести товар сейчас с большей выгодой для себя. Есть и те, кто намерены позже перепродать новинку по другой стоимости и оказаться в плюсе. Стоит помнить, что любая спонтанная покупка – это проигрыш, рассказал ФБА "Экономика сегодня" аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

Стоимость дорогостоящей электроники не изменяется столь резко, замечает эксперт. Сети еще некоторое время будут продавать технику по прежней цене. Выиграют от новых условий рационалисты – те, кто подходят к приобретению товаров с учетом их реальной необходимости.