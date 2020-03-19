Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

 Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса

Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса
Делегацию США на 75-летии Победы в России возглавит О'Брайен

Делегацию США на 75-летии Победы в России возглавит О'Брайен

 Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус

Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус
ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии

ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии

 Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада
Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

 Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса

Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса
Делегацию США на 75-летии Победы в России возглавит О'Брайен

Делегацию США на 75-летии Победы в России возглавит О'Брайен

 Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус

Власти Сирии начали проводить тесты на коронавирус
ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии

ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии

 Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада
14:49   19 Марта 2020
Экономика

Замедление мировой экономики вызвало рост спроса на технику в России

Замедление мировой экономики вызвало рост спроса на технику в России

Замедление всемирной экономики и вызванное им снижение рубля привели к повышению интереса россиян к дорогим товарам. Магазины фиксируют интерес потребителя к технике – телевизорам, холодильникам и компьютерам.

На фоне последних новостей о снижении цен на нефть россияне активно приобретают дорогостоящие товары. В крупных торговых сетях сообщают о повышении спроса на телевизоры, ноутбуки, холодильники и прочую бытовую технику. Интерес людей к новым вещам в кризисный период – это тенденция, которая прослеживалась в разные годы.

Многие россияне ждут скорого изменения стоимости техники, поэтому хотят приобрести товар сейчас с большей выгодой для себя. Есть и те, кто намерены позже перепродать новинку по другой стоимости и оказаться в плюсе. Стоит помнить, что любая спонтанная покупка – это проигрыш, рассказал ФБА "Экономика сегодня" аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

Стоимость дорогостоящей электроники не изменяется столь резко, замечает эксперт. Сети еще некоторое время будут продавать технику по прежней цене. Выиграют от новых условий рационалисты – те, кто подходят к приобретению товаров с учетом их реальной необходимости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #торговля #курс рубля #техника

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...