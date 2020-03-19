Сторонники Навального используют коронавирус как повод для очередной акции протеста

Российская оппозиция использует любой повод, чтобы накалить ситуацию в стране. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в четверг, 19 марта.

Брод напомнил, что сейчас в стране непростая ситуация — страдаЮт экономика и финансовая сфера. Также дает о себе знать коронавирус. А для наших "оппозиционеров", в том числе для блогера Алексея Навального и его команды, чем хуже дела вокруг, тем лучше. Ведь из-за трудностей у "борцов с режимом" появляется новый повод, чтобы облить грязью власть, а также лишний раз призвать молодежь выйти на улицы.

Брод в беседе с Nation News призвал российские власти всегда обращать внимание на попытки подогреть ситуацию и спровоцировать беспорядки. Он подчеркнул, что правоохранители должны обеспечивать общественную безопасность, а также добавил, что призывы к несанкционированным акциям нельзя игнорировать.

"У нас есть соответствующее законодательство, которое предусматривает ответственность за неправовые действия. Правовой механизм у нас создан, осталось его применить", — убежден Брод.

По словам Брода, те, кто хочет решать проблемы, работают над их устранением, а не паразитируют, устраивая себе сомнительный пиар.