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14:18   19 Марта 2020
Политика

Сторонники Навального используют коронавирус как повод для очередной акции протеста

Сторонники Навального используют коронавирус как повод для очередной акции протеста

Российская оппозиция использует любой повод, чтобы накалить ситуацию в стране. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в четверг, 19 марта. 

Брод напомнил, что сейчас в стране непростая ситуация — страдаЮт экономика и финансовая сфера. Также дает о себе знать коронавирус. А для наших "оппозиционеров", в том числе для блогера Алексея Навального и его команды, чем хуже дела вокруг, тем лучше. Ведь из-за трудностей у "борцов с режимом" появляется новый повод, чтобы облить грязью власть, а также лишний раз призвать молодежь выйти на улицы.

Брод в беседе с Nation News призвал российские власти всегда обращать внимание на попытки подогреть ситуацию и спровоцировать беспорядки. Он подчеркнул, что правоохранители должны обеспечивать общественную безопасность, а также добавил, что призывы к несанкционированным акциям нельзя игнорировать.

"У нас есть соответствующее законодательство, которое предусматривает ответственность за неправовые действия. Правовой механизм у нас создан, осталось его применить", — убежден Брод.

По словам Брода, те, кто хочет решать проблемы, работают над их устранением, а не паразитируют, устраивая себе сомнительный пиар.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #протесты #брод

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