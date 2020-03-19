Вскрытие умершей пациентки инфекционной больницы в Москве выявило отрыв тромба

Причиной смерти 79-летней женщины в Москве, имевшей положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, стал оторвавшийся тромб. Таковы результаты проведенного патологоанатомического исследования.

Пациентка была госпитализирован13 марта с начинающимися признаками пневмонии. Врачи подтвердили тяжелые сопутствующие хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, церебровасулярную болезнь и ишемическую болезнь сердца. Осуществлялась комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации. Официальное заключение после вскрытия звучит так: смерть наступила в результате массивной двусторонней тромбоэмболии легочной артерии.

По данным на 19 марта в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. Самая полная информация о ситуации с COVID-19 представлена на портале стопкоронавирус.рф.