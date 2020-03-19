Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

Панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." и Историческому бульвару будет оказана поддержка от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Лидер государства заявил об этом во время встречи с общественностью Республики Крым и города-героя Севастополя. Горожане попросили главу государства о двух вещах: внести в национальной проект "Культура" реставрацию и реконструкцию музейного комплекса и оказать поддержку в сохранении целостности территории Исторического бульвара.

Владимир Путин пообещал, что обязательно проведет совещание с Министерством культуры по этому поводу. Общаясь с людьми, он отметил, что организации, получившие в собственность части музея, имеют на них права. В октябре 2018 года севастопольский Исторический бульвар был закрыт на реконструкцию. Вместе с тем на реставрацию поместили и одну из самых популярных туристических точек города-героя — Панораму "Оборона Севастополя".

Прошло шесть лет с тех пор, как жители Крыма и Севастополя высказались за присоединение полуострова к Российской Федерации. За все это время позиция крымчан не изменилась, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает NEWS.ru.