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 Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса

Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса
Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

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 Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью

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13:33   19 Марта 2020
Общество

Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса

Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса

Российские ученые расшифровали геном коронавируса, который в дальнейшем поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России. Полный геном коронавируса, поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции, а также предотвратить распространения инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Главный санитарный врач России Анна Попова дала новое распоряжение по предупреждения развития эпидемии коронавирусной инфекции. Она заявила, что губернатор каждого субъекта Российской Федерации обязан обеспечить изоляцию и карантин на 14 дней для каждого человека, который недавно прибыл из стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

 Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на сайте стопкоронавирус.рф

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Автор: Ирина Большунова
#минздрав рф #коронавирус

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