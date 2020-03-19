Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса

Российские ученые расшифровали геном коронавируса, который в дальнейшем поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России. Полный геном коронавируса, поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции, а также предотвратить распространения инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Главный санитарный врач России Анна Попова дала новое распоряжение по предупреждения развития эпидемии коронавирусной инфекции. Она заявила, что губернатор каждого субъекта Российской Федерации обязан обеспечить изоляцию и карантин на 14 дней для каждого человека, который недавно прибыл из стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

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