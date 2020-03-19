ЕС обвинил РФ в медиа-атаках на почве неизлечимой русофобии

Россия и Китай налаживают сотрудничество в условиях эпидемии коронавируса, однако это не мешает Евросоюзу обвинять нашу страну в информационных атаках с целью распространения паники.

Как сообщает в среду российское министерство иностранных дел, глава ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним ситуацию с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству в противодействии пандемии в духе российско-китайского стратегического партнерства», — сообщает пресс-служба МИД России.

Также отмечается, что министры обсудили вопросы международного сотрудничества в условиях пандемии и продолжение общения в трехстороннем формате РФ – Индия – Китай.

Как отмечает в среду портал Balrnews, выглядят важными, учитывая появление на днях документа ЕС, в котором Россию в очередной раз обвиняют в проведении развернутой медиа-атаки, целью которой якобы является нагнетание паники из-за распространения коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию, заявив, что не хочет этого делать, так как не видит в этом никакого смысла.

«Если бы в этом документе содержался хоть один конкретный пример и ссылка на конкретное СМИ, я мог бы вам что-то сказать», — подчеркнул представитель российского лидера.

Также он добавил, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований и полностью необоснованны.

«По идее, уж в нынешней ситуации, наверное, вот эта одержимость русофобская как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — отметил Песков.

Между тем Евросоюз пытается справиться с проблемой коронавируса в одиночку.

Совет ЕС пообещал выделить входящим в Евросоюз государствам дополнительные средства на борьбу с распространением COVID-19, а также 37 миллиардов евро на борьбу с экономическими последствиями эпидемии. В настоящее время Совет ЕС ждет решения Европарламента по этому вопросу.

«Сегодня послы стран Евросоюза согласовали позицию Совета ЕС в отношении двух законодательных предложений, которые высвободят средства для борьбы с последствиями вспышки COVID-19. Учитывая срочность ситуации, оба предложения были приняты без изменений», — сообщает Совет ЕС.

По мнению экспертов, экономика Евросоюза в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом столкнется с заметной рецессией. В подобной обстановке было бы логично странам объединить усилия в совместной борьбе и отказаться от взаимных обвинений, однако, похоже, что понимает это только Россия.