Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства
Принят закон, позволяющий кабмину ограничивать максимальные цены на медикаменты при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Согласно закону российское правительство может устанавливать предел допустимых розничных цен, если за месяц в регионах увеличение стоимости медицинских препаратов составит более 30%. Предельно допустимые розничные цены установят максимум на 90 дней. Закон коснется не только розницы, но и оптовых ценников, в том числе с учетом налога на добавочную стоимость. Уточняется, что принятие этого закона крайне важно на фоне распространения коронавируса.