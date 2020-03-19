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Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса
Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

 Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью

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13:12   19 Марта 2020
Общество

Коронавирус не станет помехой для обучения в колледжах

Коронавирус не станет помехой для обучения в колледжах

Образование на дому позволит продолжить платформа "Цифровой колледж Подмосковья". Совместный проект губернаторов Санкт-Петербурга и Подмосковья Александра Беглова и Андрея Воробьева направлен на создание модели дистанционного обучения.

Доступ к своей образовательной платформе предоставит Московская область. "Цифровой колледж Подмосковья" — это крупнейший российский агрегатор онлайн-курсов и виртуальных практикумов для учреждений среднего профессионального образования, отмечает телеканал "360".

Власти Санкт-Петербурга будут вести сбор и анализ различных цифровых решений, которые используют учебные организации регионов России. Результатом объединенных усилий Петербурга и Подмосковья станет дистанционная сетевая модель, которой смогут пользоваться все студенты РФ. Многие из них уже сейчас перешли на дистанционное обучение. Все российские школьники также отправятся на вынужденные каникулы из-за коронавируса. Руководство петербургских школ отчиталось губернатору о планах по введению дистанционного обучения.

Число заболевших инфекцией COVID-19 россиян достигло 147 человек. Актуальная информация о распространении вируса в России и мире публикуется на сайте стопкоронавирус.рф. Источником пандемии считается китайская провинция Ухань, но эксперты предполагают, что вирус мог быть создан искусственно в биолабораториях США.

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Автор: Василий Пименов
#россия #образование #коронавирус

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