Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью

Власти САР организовали в провинции Хомс лагерь для беженцев, вынужденных уходить с подконтрольных протурецким боевикам территорий на северо-западе страны. Об этом стало известно в четверг, 19 марта.

По данным Федерального агентства новостей, лагерь для беженцев разместился в населенном пункте Хасии. Сейчас в лагере находятся более 300 человек, среди них есть дети. Сирийские власти также провели для беженцев из провинции Идлиб электричество и водоснабжение.

Всем беженцам, находящимся в лагере, регулярно доставляют гуманитарную помощь сотрудники Сирийского Красного Полумесяца. К доставке гуманитарных грузов при необходимости может подключиться и российский Центр по примирению враждующих сторон. Однако пока беженцев снабдили всем необходимым и они ни в чем не нуждаются.

Ранее в провинции Идлиб случилось усиление напряженности и рост террористической активности. Из-за этого бойцам Сирийской арабской армии пришлось вынужденно возобновить операцию "Заря в Идлибе", призванную зачистить северо-западную часть страны от террористов, сотрудничающих с Турцией.

11 марта RT писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не закроет границу с Евросоюзом для беженцев, пока ЕС не выполнит свои обязательства по миграционному соглашению 2016 года.